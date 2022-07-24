https://ria.ru/20220724/nepogoda-1804587482.html

В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани

В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани - РИА Новости, 24.07.2022

В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани

Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:03

2022-07-24T09:03

2022-07-24T09:03

общество

краснодарский край

сочи

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493720_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9f53f8f22d3e9b9e7463338f8d4f3051.jpg

СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили журналистам в пресс-службе главка регионального МЧС России.На территории Краснодарского края до 24 июля объявлено штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем от Анапы до Магри, и в Сочи.Отмечается, что в регионе продолжает работу оперативный штаб.Как сообщалось ранее, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается в Сочи, где в субботу за час выпало не менее 55 миллиметров осадков. Ливни затопили городские территории в Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критичная ситуация, связанная с непогодой, по данным сочинской мэрии, погибла одна женщина.

https://ria.ru/20220724/sochi-1804584745.html

краснодарский край

сочи

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, сочи, анапа