Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/nepogoda-1804587482.html
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани - РИА Новости, 24.07.2022
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани
Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:03
2022-07-24T09:03
общество
краснодарский край
сочи
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493720_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9f53f8f22d3e9b9e7463338f8d4f3051.jpg
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили журналистам в пресс-службе главка регионального МЧС России.На территории Краснодарского края до 24 июля объявлено штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем от Анапы до Магри, и в Сочи.Отмечается, что в регионе продолжает работу оперативный штаб.Как сообщалось ранее, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается в Сочи, где в субботу за час выпало не менее 55 миллиметров осадков. Ливни затопили городские территории в Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критичная ситуация, связанная с непогодой, по данным сочинской мэрии, погибла одна женщина.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804584745.html
краснодарский край
сочи
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493720_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b7a8992151e65ef8fd4ec031f236d1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, сочи, анапа
09:03 24.07.2022
 
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани

МЧС: подтопленных территорий в Краснодарском крае нет, жизнеобеспечение не нарушено

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюЛиквидация последствий ливней в Сочи
Ликвидация последствий ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий ливней в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили журналистам в пресс-службе главка регионального МЧС России.
На территории Краснодарского края до 24 июля объявлено штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем от Анапы до Магри, и в Сочи.
"В целом на территории Краснодарского края подтопленных территорий также нет. Гидрологическая обстановка в норме. Реки в руслах. Жизнеобеспечение населения не нарушено", - указывается в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжает работу оперативный штаб.
Как сообщалось ранее, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается в Сочи, где в субботу за час выпало не менее 55 миллиметров осадков. Ливни затопили городские территории в Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критичная ситуация, связанная с непогодой, по данным сочинской мэрии, погибла одна женщина.
Ликвидация последствий ливня в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
08:32
В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней
 
ОбществоКраснодарский крайСочиАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала