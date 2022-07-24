https://ria.ru/20220724/nepogoda-1804587482.html
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани - РИА Новости, 24.07.2022
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани
Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:03
2022-07-24T09:03
2022-07-24T09:03
общество
краснодарский край
сочи
анапа
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили журналистам в пресс-службе главка регионального МЧС России.На территории Краснодарского края до 24 июля объявлено штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем от Анапы до Магри, и в Сочи.Отмечается, что в регионе продолжает работу оперативный штаб.Как сообщалось ранее, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается в Сочи, где в субботу за час выпало не менее 55 миллиметров осадков. Ливни затопили городские территории в Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критичная ситуация, связанная с непогодой, по данным сочинской мэрии, погибла одна женщина.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804584745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, сочи, анапа
В МЧС рассказали о последствиях непогоды на Кубани
МЧС: подтопленных территорий в Краснодарском крае нет, жизнеобеспечение не нарушено
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Подтопленных территорий в Краснодарском крае в результате сильных ливней нет, реки находятся в руслах, жизнеобеспечение горожан не нарушено, сообщили журналистам в пресс-службе главка регионального МЧС России.
На территории Краснодарского края
до 24 июля объявлено штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем от Анапы
до Магри, и в Сочи
.
"В целом на территории Краснодарского края подтопленных территорий также нет. Гидрологическая обстановка в норме. Реки в руслах. Жизнеобеспечение населения не нарушено", - указывается в сообщении.
Отмечается, что в регионе продолжает работу оперативный штаб.
Как сообщалось ранее, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается в Сочи, где в субботу за час выпало не менее 55 миллиметров осадков. Ливни затопили городские территории в Лазаревском, Хостинском, Центральном районах. В микрорайоне Донская в Сочи, где наблюдалась наиболее критичная ситуация, связанная с непогодой, по данным сочинской мэрии, погибла одна женщина.