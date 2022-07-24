https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804617250.html

Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем

Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022

Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив, что страна под его руководством продвигается по пути... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:24

2022-07-24T13:24

2022-07-24T13:24

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387432_0:398:2738:1938_1920x0_80_0_0_2643fa251d9bed7f29e17a11c6abaf5a.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив, что страна под его руководством продвигается по пути экономического и социального развития, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Мирзиеев отмечает в воскресенье 65-летие."Своей многолетней работой на высоких государственных должностях вы снискали большое уважение соотечественников и значительный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Узбекистан успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение содержательного диалога и совместной работы."Ценим ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html

https://ria.ru/20220723/putin-1804462234.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин