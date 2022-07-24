https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804617250.html
Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем
Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022
Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив, что страна под его руководством продвигается по пути... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:24
2022-07-24T13:24
2022-07-24T13:24
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив, что страна под его руководством продвигается по пути экономического и социального развития, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Мирзиеев отмечает в воскресенье 65-летие."Своей многолетней работой на высоких государственных должностях вы снискали большое уважение соотечественников и значительный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Узбекистан успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение содержательного диалога и совместной работы."Ценим ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220724/mirzieev-1804272855.html
https://ria.ru/20220723/putin-1804462234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Путин поздравил Мирзиеева с юбилеем
Путин направил Мирзиееву телеграмму, в которой поздравил с 65-летним юбилеем
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, отметив, что страна под его руководством продвигается по пути экономического и социального развития, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Мирзиеев отмечает в воскресенье 65-летие.
"Своей многолетней работой на высоких государственных должностях вы снискали большое уважение соотечественников и значительный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Узбекистан успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в международных делах", - говорится в сообщении.
Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение содержательного диалога и совместной работы.
"Ценим ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях", - добавляется в сообщении.