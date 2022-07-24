https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804605098.html
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:51
2022-07-24T11:51
2022-07-24T11:51
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ирина мирошниченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко отмечает в воскресенье 80-летие."Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.Российский лидер пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уникальный драматический талант, индивидуальность, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество незабываемых образов на знаменитых подмостках и в кино. Неизменным успехом пользуются ваши творческие работы в легендарном Московском художественном театре. Вы, как никто другой, умеете передать тончайшие оттенки чувств, быть неподражаемой, органичной и в комедии, и в трагедии", - говорится в поздравлении Мишустина.
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804277793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, театр, россия, ирина мирошниченко, михаил мишустин, владимир путин
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем
Президент Путин: народная артистка РСФСР Мирошниченко посвятила всю жизнь творчеству
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко
отмечает в воскресенье 80-летие.
"Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.
Российский лидер пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
"Уникальный драматический талант, индивидуальность, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество незабываемых образов на знаменитых подмостках и в кино. Неизменным успехом пользуются ваши творческие работы в легендарном Московском художественном театре. Вы, как никто другой, умеете передать тончайшие оттенки чувств, быть неподражаемой, органичной и в комедии, и в трагедии", - говорится в поздравлении Мишустина.