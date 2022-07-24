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Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804605098.html
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:51
2022-07-24T11:51
культура
кино и сериалы
театр
россия
ирина мирошниченко
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко отмечает в воскресенье 80-летие."Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.Российский лидер пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уникальный драматический талант, индивидуальность, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество незабываемых образов на знаменитых подмостках и в кино. Неизменным успехом пользуются ваши творческие работы в легендарном Московском художественном театре. Вы, как никто другой, умеете передать тончайшие оттенки чувств, быть неподражаемой, органичной и в комедии, и в трагедии", - говорится в поздравлении Мишустина.
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html
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кино и сериалы, театр, россия, ирина мирошниченко, михаил мишустин, владимир путин
11:51 24.07.2022
 
Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем

Президент Путин: народная артистка РСФСР Мирошниченко посвятила всю жизнь творчеству

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко отмечает в воскресенье 80-летие.
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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"Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.
Российский лидер пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уникальный драматический талант, индивидуальность, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество незабываемых образов на знаменитых подмостках и в кино. Неизменным успехом пользуются ваши творческие работы в легендарном Московском художественном театре. Вы, как никто другой, умеете передать тончайшие оттенки чувств, быть неподражаемой, органичной и в комедии, и в трагедии", - говорится в поздравлении Мишустина.
Актриса Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
05:22
Биография Ирины Мирошниченко
 
КультураКино и сериалыТеатрРоссияИрина МирошниченкоМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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