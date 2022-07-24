https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804605098.html

Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем - РИА Новости, 24.07.2022

Путин и Мишустин поздравили актрису Мирошниченко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:51

2022-07-24T11:51

2022-07-24T11:51

культура

кино и сериалы

театр

россия

ирина мирошниченко

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко, отметив, что она посвятила всю свою жизнь творчеству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко отмечает в воскресенье 80-летие."Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. Отрадно, что и сегодня вы заняты любимым делом, своим ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции", - говорится в сообщении.Российский лидер пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уникальный драматический талант, индивидуальность, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество незабываемых образов на знаменитых подмостках и в кино. Неизменным успехом пользуются ваши творческие работы в легендарном Московском художественном театре. Вы, как никто другой, умеете передать тончайшие оттенки чувств, быть неподражаемой, органичной и в комедии, и в трагедии", - говорится в поздравлении Мишустина.

https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html

https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804277793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, театр, россия, ирина мирошниченко, михаил мишустин, владимир путин