https://ria.ru/20220724/minoborony-1804611845.html

ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады

ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады - РИА Новости, 24.07.2022

ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады

ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:44

2022-07-24T12:44

2022-07-24T21:15

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки 2022-07-24T12:44 true PT3M41S

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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)