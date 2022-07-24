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ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/minoborony-1804611845.html
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады - РИА Новости, 24.07.2022
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады
ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:44
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специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
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донецкая народная республика
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Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:44 24.07.2022 (обновлено: 21:15 24.07.2022)
 
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады

Минобороны: ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады в ДНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70 процентов личного состава", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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