https://ria.ru/20220724/minoborony-1804611845.html
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады - РИА Новости, 24.07.2022
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады
ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:44
2022-07-24T12:44
2022-07-24T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки
Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки
2022-07-24T12:44
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в мире, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:44 24.07.2022 (обновлено: 21:15 24.07.2022)
ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады
Минобороны: ВС России уничтожили 70 процентов личного состава украинской бригады в ДНР