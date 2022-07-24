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Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших - РИА Новости, 24.07.2022
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших
Продолжительный ливень в Центральном районе Сочи закончился без погибших и пострадавших, вода начинает сходить, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T01:03
2022-07-24T01:03
2022-07-24T01:03
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжительный ливень в Центральном районе Сочи закончился без погибших и пострадавших, вода начинает сходить, сообщает пресс-служба МЧС.Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщала, что интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе города, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений.По данным МЧС, местами сохраняются подтопленные участки, на улице Гагарина пожарные откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. Никаких заявок на откачку воды больше не поступало.На улице Донская – из-за отсутствия ливневой канализации – залповый ливень привел к локальному подъему воды, но сейчас вода сходит в реку Сочинка самотеком."Остаются подтопленные некоторые автомобили. На месте также работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным погибших, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших, вода уходит с улиц