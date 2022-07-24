Рейтинг@Mail.ru
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/liven-1804573831.html
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших - РИА Новости, 24.07.2022
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших
Продолжительный ливень в Центральном районе Сочи закончился без погибших и пострадавших, вода начинает сходить, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T01:03
2022-07-24T01:03
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493741_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_12a5f220aa25c386661cafaa7fdd9696.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжительный ливень в Центральном районе Сочи закончился без погибших и пострадавших, вода начинает сходить, сообщает пресс-служба МЧС.Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщала, что интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе города, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений.По данным МЧС, местами сохраняются подтопленные участки, на улице Гагарина пожарные откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. Никаких заявок на откачку воды больше не поступало.На улице Донская – из-за отсутствия ливневой канализации – залповый ливень привел к локальному подъему воды, но сейчас вода сходит в реку Сочинка самотеком."Остаются подтопленные некоторые автомобили. На месте также работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным погибших, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе МЧС.
https://ria.ru/20220723/sochi-1804572178.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804493741_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c95db6fa973aa0a4176c0d2fa79d8e08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:03 24.07.2022
 
Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших

Долгий ливень в Сочи закончился без жертв и пострадавших, вода уходит с улиц

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи
 Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Продолжительный ливень в Центральном районе Сочи закончился без погибших и пострадавших, вода начинает сходить, сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщала, что интенсивные осадки, которые наблюдаются в Центральном и Хостинском районе города, вызвали подтопление цокольных этажей, трасс и придомовых территорий, на четырех реках сработали датчики опасных явлений.

"В Центральном районе Сочи в настоящее время залповый ливень закончился, вода сходит", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, местами сохраняются подтопленные участки, на улице Гагарина пожарные откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. Никаких заявок на откачку воды больше не поступало.
На улице Донская – из-за отсутствия ливневой канализации – залповый ливень привел к локальному подъему воды, но сейчас вода сходит в реку Сочинка самотеком.
"Остаются подтопленные некоторые автомобили. На месте также работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным погибших, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе МЧС.
Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 23:53
Более тысячи человек готовы к устранению последствий непогоды в Сочи
 
ПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала