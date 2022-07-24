https://ria.ru/20220724/lavrov-1804636289.html

Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним

Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:26

2022-07-24T16:26

2022-07-24T16:26

в мире

россия

сергей лавров

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным.В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри Лавров привёл высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент Турции Тайип Эрдоган, являясь главой страны-члена НАТО, "позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране", и рассказал, что перед его визитом в Каир в штаб-квартиру Лиги арабских государств представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС предприняли соответствующий демарш."Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия, и особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами какие-либо документы и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая вот этими фотографиями. Это вопрос уже не из сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров