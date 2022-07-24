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Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:26
2022-07-24T16:26
в мире
россия
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным.В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри Лавров привёл высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент Турции Тайип Эрдоган, являясь главой страны-члена НАТО, "позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране", и рассказал, что перед его визитом в Каир в штаб-квартиру Лиги арабских государств представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС предприняли соответствующий демарш."Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия, и особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами какие-либо документы и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая вот этими фотографиями. Это вопрос уже не из сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма", - отметил Лавров.
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в мире, россия, сергей лавров
16:26 24.07.2022
 
Лавров отреагировал на попытки Запада запретить фотографироваться с ним

Лавров назвал попытки Запада запретить фотографироваться с ним одержимостью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одержимостью попытки представителей Запада запретить партнёрам РФ фотографироваться с ним и президентом России Владимиром Путиным.
В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри Лавров привёл высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент Турции Тайип Эрдоган, являясь главой страны-члена НАТО, "позволил себе сфотографироваться с Путиным в Тегеране", и рассказал, что перед его визитом в Каир в штаб-квартиру Лиги арабских государств представители США, Франции, Германии, Великобритании и ЕС предприняли соответствующий демарш.
"Этот демарш требовал от наших арабских друзей, во-первых, осудить, во-вторых, заявить о неприятии каких-то действий, которые совершает Россия, и особо было в этом демарше выделено, что нельзя подписывать с нами какие-либо документы и нельзя с нами фотографироваться. У них это одержимость такая вот этими фотографиями. Это вопрос уже не из сферы дипломатии, это другая отрасль изучения человеческого организма", - отметил Лавров.
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