https://ria.ru/20220724/koronavirus-1804600641.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали двух пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали двух пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали двух пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 662 человека, сообщил в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:15
2022-07-24T11:15
2022-07-24T11:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 662 человека, сообщил в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер. Госпитализированы два человка, выздоровело 324 больных COVID-19.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 777 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки госпитализировали двух пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 662 новых случая заражения коронавирусом