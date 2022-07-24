https://ria.ru/20220724/koronavirus-1804600508.html
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2022
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве выявлено 2386 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:11
2022-07-24T11:11
2022-07-24T11:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2386 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2386, выздоровели 911 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1871 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 799 254 случая коронавируса, выздоровели 2 599 816 человек, умерли 44 386 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:11 24.07.2022 (обновлено: 11:19 24.07.2022)
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2386 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек