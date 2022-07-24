https://ria.ru/20220724/koronavirus-1804600508.html

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2022

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве выявлено 2386 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:11

2022-07-24T11:11

2022-07-24T11:19

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757561197_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_1f2d6ffe21d9f272be7df2d1c5561124.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2386 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2386, выздоровели 911 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 1871 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 799 254 случая коронавируса, выздоровели 2 599 816 человек, умерли 44 386 человек.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии