https://ria.ru/20220724/kakhovka-1804637670.html
В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию
В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию - РИА Новости, 24.07.2022
В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию
Часть жилого фонда, здание администрации, музея, центра гуманитарной помощи и другие здания были повреждены из-за утреннего обстрела Новой Каховки украинскими... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:34
2022-07-24T16:34
2022-07-24T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Часть жилого фонда, здание администрации, музея, центра гуманитарной помощи и другие здания были повреждены из-за утреннего обстрела Новой Каховки украинскими войсками, сообщили власти города.Киев утром в воскресенье вновь обстрелял Новую Каховку, под удар попал район Каховской ГЭС в Херсонской области, есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать. Обстрел Каховской ГЭС со стороны Украины в Херсонской области велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Удар был нанесен в 6.10, сообщили власти Новой Каховки."Повреждены здание администрации города, здание Центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе, ночной клуб "Сити", салон-магазин мебели, аптека по улице Ленина, площадь Трудовой Славы, практически весь частный сектор по ул. 9 Января", - говорится в Telegram-канале администрации города.Никто из мирных жителей города не пострадал.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая каховка, украина, вооруженные силы украины
16:34 24.07.2022 (обновлено: 17:04 24.07.2022)
В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию
Власти Новой Каховки: при обстреле ВСУ пострадали дома, администрация и центр гумпомощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Часть жилого фонда, здание администрации, музея, центра гуманитарной помощи и другие здания были повреждены из-за утреннего обстрела Новой Каховки украинскими войсками, сообщили власти города.
Киев утром в воскресенье вновь обстрелял Новую Каховку, под удар попал район Каховской ГЭС в Херсонской области
, есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать. Обстрел Каховской ГЭС со стороны Украины
в Херсонской области велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
.
Удар был нанесен в 6.10, сообщили власти Новой Каховки.
"Повреждены здание администрации города, здание Центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе, ночной клуб "Сити", салон-магазин мебели, аптека по улице Ленина, площадь Трудовой Славы, практически весь частный сектор по ул. 9 Января", - говорится в Telegram-канале администрации города.
Никто из мирных жителей города не пострадал.