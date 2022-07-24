https://ria.ru/20220724/kakhovka-1804637670.html

В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию

В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию - РИА Новости, 24.07.2022

В Новой Каховке при обстреле ВСУ повредило жилые дома и администрацию

Часть жилого фонда, здание администрации, музея, центра гуманитарной помощи и другие здания были повреждены из-за утреннего обстрела Новой Каховки украинскими... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:34

2022-07-24T16:34

2022-07-24T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Часть жилого фонда, здание администрации, музея, центра гуманитарной помощи и другие здания были повреждены из-за утреннего обстрела Новой Каховки украинскими войсками, сообщили власти города.Киев утром в воскресенье вновь обстрелял Новую Каховку, под удар попал район Каховской ГЭС в Херсонской области, есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать. Обстрел Каховской ГЭС со стороны Украины в Херсонской области велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Удар был нанесен в 6.10, сообщили власти Новой Каховки."Повреждены здание администрации города, здание Центра гуманитарной помощи, здание отдела соцвыплат, здание городского музея, здание ДК им. Фрунзе, ночной клуб "Сити", салон-магазин мебели, аптека по улице Ленина, площадь Трудовой Славы, практически весь частный сектор по ул. 9 Января", - говорится в Telegram-канале администрации города.Никто из мирных жителей города не пострадал.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, украина, вооруженные силы украины