https://ria.ru/20220724/italiya-1804621316.html

Итальянские аграрии оценили возможные потери из-за жары

Итальянские аграрии оценили возможные потери из-за жары - РИА Новости, 24.07.2022

Итальянские аграрии оценили возможные потери из-за жары

Потери итальянской аграрной отрасли от продолжительной жары и засухи могут достичь 6 миллиардов евро, сообщает деловая газета il Sole 24 Ore со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:02

2022-07-24T14:02

2022-07-24T14:02

экономика

италия

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РИМ, 24 июл - РИА Новости. Потери итальянской аграрной отрасли от продолжительной жары и засухи могут достичь 6 миллиардов евро, сообщает деловая газета il Sole 24 Ore со ссылкой на оценки ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.Таким образом прогнозы влиятельной организации говорят о возможных потерях 10% от стоимостного объёма производства сельскохозяйственной продукции в стране. Ранее Coldiretti оценивала возможный ущерб для аграриев в 3 миллиарда евро.Аналогичными прогнозами, отмечается в публикации il Sole 24 Ore, оперирует другое отраслевое объединение – Конфедерация итальянских фермеров (Confederazione italiana agricoltori – CIA), которая также указывает на риск потери 10% от внутреннего валового продукта всего сельского хозяйства, который по ее подсчетам достигает 34 миллиардов евро. Еще одна ассоциация производителей Confagricoltura оценивает ущерб для отрасли в 2 миллиарда евро, или 6% от ее общего оборота.Первое полугодие оказалось в Италии самым жарким за всю историю, показав рост средней температуры на 2 градуса. Объем осадков в сравнении со средним историческим показателем упал на 60%.Coldiretti в этой связи предупреждает, что урожай пшеницы твердых сортов, используемой для изготовления макаронных изделий, может сократиться на 30%, а мягких сортов, который идет на хлебобулочные изделия, на 20%. В некоторых регионах потери могут достичь 40%. В случае с кукурузой эти оценки хуже: в северных регионах, наиболее пострадавших от засухи, урожай, вероятно, сократится вдвое. В этой связи Coldiretti называет "глотком воздуха" заключение "продуктовой сделки" в Стамбуле, которая позволит возобновить экспорт кукурузы с Украины. После достижения соглашения Coldiretti сообщила, что это позволит доставить в Италию 1,2 миллиона тонн кукурузы.

https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804616236.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

италия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия