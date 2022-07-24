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Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери - РИА Новости, 24.07.2022
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Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери
Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери - РИА Новости, 24.07.2022
Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери
Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:35
2022-07-24T11:35
в мире
франция
погода
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления.Нарушителям грозят штрафы: до 750 евро за открытые двери и 1500 евро за невыключенную световую рекламу.На предложение Еврокомиссии снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев Панье-Рюнаше обещала, что Франция внесет свой вклад, поскольку в данной ситуации странам нужно действовать сообща. "Давайте также исходить из действительности: не будем требовать от Ирландии значительных усилий, если у нее нет инфраструктуры для поставки газа в континентальную Европу", - добавила она.
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в мире, франция, погода
11:35 24.07.2022
 
Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери

Министр Панье-Рюнаше: во Франции магазинам с кондиционером запретят открывать двери

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления.
"В ближайшие дни я приму два постановления: первое распространяет запрет на световую рекламу независимо от размера города с 1 до 6 часов утра, за редкими исключениями, например, вокзалы и аэропорты..., а второе запрещает магазинам открывать двери пока работает кондиционер или система отопления", - сказала она в интервью газете Journal du Dimanche.
Нарушителям грозят штрафы: до 750 евро за открытые двери и 1500 евро за невыключенную световую рекламу.
На предложение Еврокомиссии снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев Панье-Рюнаше обещала, что Франция внесет свой вклад, поскольку в данной ситуации странам нужно действовать сообща. "Давайте также исходить из действительности: не будем требовать от Ирландии значительных усилий, если у нее нет инфраструктуры для поставки газа в континентальную Европу", - добавила она.
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