https://ria.ru/20220724/frantsiya-1804602605.html

Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери

Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери - РИА Новости, 24.07.2022

Во Франции запретят магазинам с кондиционером открывать настежь двери

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:35

2022-07-24T11:35

2022-07-24T11:35

в мире

франция

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/79/239577948_0:29:2667:1529_1920x0_80_0_0_9633da527e53f2ff43fc82133b5dae72.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в целях экономии будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, а магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления.Нарушителям грозят штрафы: до 750 евро за открытые двери и 1500 евро за невыключенную световую рекламу.На предложение Еврокомиссии снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев Панье-Рюнаше обещала, что Франция внесет свой вклад, поскольку в данной ситуации странам нужно действовать сообща. "Давайте также исходить из действительности: не будем требовать от Ирландии значительных усилий, если у нее нет инфраструктуры для поставки газа в континентальную Европу", - добавила она.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, погода