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Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству - РИА Новости, 24.07.2022
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Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству - РИА Новости, 24.07.2022
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству
Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:40
2022-07-24T15:40
экономика
египет
самех шукри
сергей лавров
россия
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подробно рассмотрели те шаги, которые нашим соответствующим ведомствам надо предпринять, чтобы не допустить какого-либо ущерба для наших экономических связей и добиться их перенастройки новыми условиями, которые вызваны нелегитимными, односторонними санкциями США и их союзников", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
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экономика, египет, самех шукри, сергей лавров, россия
15:40 24.07.2022
 
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству

Лавров: Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству в экономике

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подробно рассмотрели те шаги, которые нашим соответствующим ведомствам надо предпринять, чтобы не допустить какого-либо ущерба для наших экономических связей и добиться их перенастройки новыми условиями, которые вызваны нелегитимными, односторонними санкциями США и их союзников", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
14:56
Лавров и глава МИД Египта обсудили контакты Каира с БРИКС
 
ЭкономикаЕгипетСамех ШукриСергей ЛавровРоссия
 
 
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