https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804631395.html

Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству

Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству - РИА Новости, 24.07.2022

Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству

Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром,... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:40

2022-07-24T15:40

2022-07-24T15:40

экономика

египет

самех шукри

сергей лавров

россия

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подробно рассмотрели те шаги, которые нашим соответствующим ведомствам надо предпринять, чтобы не допустить какого-либо ущерба для наших экономических связей и добиться их перенастройки новыми условиями, которые вызваны нелегитимными, односторонними санкциями США и их союзников", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

https://ria.ru/20220724/peregovory-1804626683.html

египет

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, египет, самех шукри, сергей лавров, россия