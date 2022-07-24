https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804631395.html
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству - РИА Новости, 24.07.2022
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству
Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром,... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:40
2022-07-24T15:40
2022-07-24T15:40
экономика
египет
самех шукри
сергей лавров
россия
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Россия и Египет работают над тем, чтобы нелегитимные антироссийские санкции западных стран не мешали экономическому сотрудничеству между Москвой и Каиром, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подробно рассмотрели те шаги, которые нашим соответствующим ведомствам надо предпринять, чтобы не допустить какого-либо ущерба для наших экономических связей и добиться их перенастройки новыми условиями, которые вызваны нелегитимными, односторонними санкциями США и их союзников", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
https://ria.ru/20220724/peregovory-1804626683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, египет, самех шукри, сергей лавров, россия
Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству
Лавров: Москва и Каир работают над тем, чтобы санкции не мешали сотрудничеству в экономике