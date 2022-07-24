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В центре Москвы такси сбило пешехода - РИА Новости, 24.07.2022
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В центре Москвы такси сбило пешехода
В центре Москвы такси сбило пешехода - РИА Новости, 24.07.2022
В центре Москвы такси сбило пешехода
Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:03
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происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В 1-м Басманном переулке автомобиль такси наехал на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
12:03 24.07.2022
 
В центре Москвы такси сбило пешехода

Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"В 1-м Басманном переулке автомобиль такси наехал на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - говорится в сообщении.
 
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