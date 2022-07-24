https://ria.ru/20220724/dtp-1804606066.html
В центре Москвы такси сбило пешехода
В центре Москвы такси сбило пешехода - РИА Новости, 24.07.2022
В центре Москвы такси сбило пешехода
Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:03
2022-07-24T12:03
2022-07-24T12:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В 1-м Басманном переулке автомобиль такси наехал на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы такси сбило пешехода
Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве