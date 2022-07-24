https://ria.ru/20220724/dtp-1804606066.html

В центре Москвы такси сбило пешехода

В центре Москвы такси сбило пешехода - РИА Новости, 24.07.2022

В центре Москвы такси сбило пешехода

Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:03

2022-07-24T12:03

2022-07-24T12:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Автомобиль такси сбил пешехода в 1-м Басманном переулке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В 1-м Басманном переулке автомобиль такси наехал на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено", - говорится в сообщении.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва