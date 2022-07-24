https://ria.ru/20220724/dostup-1804603953.html
РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета"
РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета" - РИА Новости, 24.07.2022
РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета"
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета". РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:41
2022-07-24T11:41
2022-07-24T11:41
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета".Информация о блокировке сайта Novaya.no появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.Согласно данным сервиса, страница внесена в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
https://ria.ru/20220715/insider-1802855511.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
РКН ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета"