https://ria.ru/20220724/donbass-1804621125.html

Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ

Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2022

Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ

В Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 24 трансформаторные подстанции, более двух тысяч абонентов в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:59

2022-07-24T13:59

2022-07-24T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 24 трансформаторные подстанции, более двух тысяч абонентов в Александровке и Трудовских остались без электричества, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.В четверг мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что поселок шахты имени Изотова был частично обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, горловка, иван приходько