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Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ
Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2022
Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ
В Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 24 трансформаторные подстанции, более двух тысяч абонентов в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:59
2022-07-24T13:59
2022-07-24T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. В Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 24 трансформаторные подстанции, более двух тысяч абонентов в Александровке и Трудовских остались без электричества, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.В четверг мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что поселок шахты имени Изотова был частично обесточен в результате обстрелов со стороны украинских войск.
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в мире, донецкая народная республика, горловка, иван приходько
13:59 24.07.2022 (обновлено: 14:37 24.07.2022)
Жители двух населенных пунктов остались без света после обстрелов ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: более двух тысяч жителей остались без света после обстрелов ВСУ