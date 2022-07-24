https://ria.ru/20220724/donbass-1804620303.html

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь мин

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь мин - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка еще восемь мин

Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:45

2022-07-24T13:45

2022-07-24T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив восемь мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь мин калибра 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс