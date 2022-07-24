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Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:30
2022-07-24T13:30
2022-07-24T13:30
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 12.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 12.40 войска Украины выпустили с вертолета десять авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке в ДНР, а в 12.50 шесть снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Землянки в Макеевке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Гольмовскому