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Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/donbass-1804615479.html
Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:06
2022-07-24T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
артемовск
нато
днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреляли Гольмовский и три раза Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
ясиноватая
украина
артемовск
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в мире, ясиноватая, украина, артемовск, нато, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:06 24.07.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Марьинку, Гольмовский и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреляли Гольмовский и три раза Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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