Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса обстреляли Марьинку, Гольмовский и Ясиноватую
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреляли Гольмовский и три раза Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.