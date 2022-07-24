https://ria.ru/20220724/donbass-1804615479.html

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:06

2022-07-24T13:06

2022-07-24T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

артемовск

нато

днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут обстреляли населенные пункты Марьинка (восточная), Гольмовский и Ясиноватая, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреляли Гольмовский и три раза Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

ясиноватая

украина

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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