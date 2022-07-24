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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за восемь минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:36
2022-07-24T12:36
2022-07-24T12:36
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.42 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.48 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, выпустив в 11.20 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, в 11.53 - четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Яковлевке, а в 12.00 шесть мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами калибра 152 миллиметра