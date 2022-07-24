https://ria.ru/20220724/donbass-1804610228.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за восемь минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:36

2022-07-24T12:36

2022-07-24T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.42 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.48 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР, выпустив в 11.20 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Гольмовскому, в 11.53 - четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Яковлевке, а в 12.00 шесть мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс