https://ria.ru/20220724/donbass-1804604666.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 24 минуты обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку, выпущено 11 снарядов калибром 122 мм и снаряды калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:46
2022-07-24T11:46
2022-07-24T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 24 минуты обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку, выпущено 11 снарядов калибром 122 мм и снаряды калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 10.58 Яковлевку обстреляли тремя снарядами калибром 122 мм, а в 11.22 Александровку - восьмью. В 11.10 Гольмовский был обстрелян снарядами калибром 152 мм.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
11:46 24.07.2022 (обновлено: 11:52 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку