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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 24 минуты обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку, выпущено 11 снарядов калибром 122 мм и снаряды калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:46

2022-07-24T11:46

2022-07-24T11:52

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 24 минуты обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку, выпущено 11 снарядов калибром 122 мм и снаряды калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 10.58 Яковлевку обстреляли тремя снарядами калибром 122 мм, а в 11.22 Александровку - восьмью. В 11.10 Гольмовский был обстрелян снарядами калибром 152 мм.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины