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В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя

В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2022

В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя

За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:48

2022-07-24T10:48

2022-07-24T11:18

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."За 158 дней эскалации погибли 263 гражданских лица, в т.ч. 16 детей", - говорится в сообщении представительства.Также, по данным ведомства, на освобожденных территориях ранения получил 1501 мирный житель, включая 85 детей.За 158 дней эскалации зафиксировано 6453 факта ведения огня с применением тяжелого вооружения.По информации представительства, за время эскалации в ДНР также повреждены 5764 домостроения и 1281 объект гражданской инфраструктуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина