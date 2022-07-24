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В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2022
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:48
2022-07-24T10:48
2022-07-24T11:18
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."За 158 дней эскалации погибли 263 гражданских лица, в т.ч. 16 детей", - говорится в сообщении представительства.Также, по данным ведомства, на освобожденных территориях ранения получил 1501 мирный житель, включая 85 детей.За 158 дней эскалации зафиксировано 6453 факта ведения огня с применением тяжелого вооружения.По информации представительства, за время эскалации в ДНР также повреждены 5764 домостроения и 1281 объект гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина
10:48 24.07.2022 (обновлено: 11:18 24.07.2022)
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
Представительство в СЦКК: в ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости.
За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили
в представительстве ДНР в СЦКК.
"За 158 дней эскалации погибли 263 гражданских лица, в т.ч. 16 детей", - говорится в сообщении представительства.
Также, по данным ведомства, на освобожденных территориях ранения получил 1501 мирный житель, включая 85 детей.
За 158 дней эскалации зафиксировано 6453 факта ведения огня с применением тяжелого вооружения.
По информации представительства, за время эскалации в ДНР также повреждены 5764 домостроения и 1281 объект гражданской инфраструктуры.