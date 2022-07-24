Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/donbass-1804597512.html
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя - РИА Новости, 24.07.2022
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя
За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:48
2022-07-24T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."За 158 дней эскалации погибли 263 гражданских лица, в т.ч. 16 детей", - говорится в сообщении представительства.Также, по данным ведомства, на освобожденных территориях ранения получил 1501 мирный житель, включая 85 детей.За 158 дней эскалации зафиксировано 6453 факта ведения огня с применением тяжелого вооружения.По информации представительства, за время эскалации в ДНР также повреждены 5764 домостроения и 1281 объект гражданской инфраструктуры.
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина
10:48 24.07.2022 (обновлено: 11:18 24.07.2022)
 
В ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя

Представительство в СЦКК: в ДНР за 158 дней эскалации конфликта погибли 263 мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. За 158 дней эскалации погибли 263 мирных жителя в ДНР, в том числе 16 детей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"За 158 дней эскалации погибли 263 гражданских лица, в т.ч. 16 детей", - говорится в сообщении представительства.
Также, по данным ведомства, на освобожденных территориях ранения получил 1501 мирный житель, включая 85 детей.
За 158 дней эскалации зафиксировано 6453 факта ведения огня с применением тяжелого вооружения.
По информации представительства, за время эскалации в ДНР также повреждены 5764 домостроения и 1281 объект гражданской инфраструктуры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала