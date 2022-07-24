https://ria.ru/20220724/donbass-1804593553.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР

Украинские войска за две минуты выпустили три снаряда по Ясиноватой и произвели 40 выстрелов из танка по Александровке в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:10

2022-07-24T10:10

2022-07-24T10:11

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ясиноватая

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили три снаряда по Ясиноватой и произвели 40 выстрелов из танка по Александровке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:18 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:20 - н.п. Марьинка (западная) – н.п. Александровка: произведено 40 выстрелов из танка", - сообщили в ведомстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика