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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР
Украинские войска за две минуты выпустили три снаряда по Ясиноватой и произвели 40 выстрелов из танка по Александровке в ДНР, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:10
2022-07-24T10:11
в мире
донбасс
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили три снаряда по Ясиноватой и произвели 40 выстрелов из танка по Александровке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:18 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:20 - н.п. Марьинка (западная) – н.п. Александровка: произведено 40 выстрелов из танка", - сообщили в ведомстве.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, донбасс, ясиноватая, донецкая народная республика
10:10 24.07.2022 (обновлено: 10:11 24.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска 40 раз выстрелили из танка по Александровке

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили три снаряда по Ясиноватой и произвели 40 выстрелов из танка по Александровке в ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:18 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:20 - н.п. Марьинка (западная) – н.п. Александровка: произведено 40 выстрелов из танка", - сообщили в ведомстве.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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