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Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:40

2022-07-24T08:40

2022-07-24T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина