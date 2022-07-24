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Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:40
2022-07-24T08:40
2022-07-24T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска за 20 минут выпустили десять снарядов по Донецку