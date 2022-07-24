https://ria.ru/20220724/dnr-1804665957.html

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полчаса выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:13

2022-07-24T20:13

2022-07-24T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

справки

донецк (днр)

украина

горловка

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В воскресенье вечером Донецк и Горловка уже подвергались обстрелу со стороны украинских войск. По Горловке было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, а по Донецку - 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, донецк (днр), украина, горловка, нато, стирол