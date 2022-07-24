Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку и десять по Горловке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17:56 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 19:30 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером Донецк и Горловка уже подвергались обстрелу со стороны украинских войск. По Горловке было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров, а по Донецку - 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.