https://ria.ru/20220724/blagoustroystvo-1804591876.html

Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса

Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса - РИА Новости, 24.07.2022

Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:49

2022-07-24T09:49

2022-07-24T09:49

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса в Центральном округе столицы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."При разработке проектных решений провели анализ этого пространства, ведь открытие Международного центра самбо и центра бокса внесет коррективы в существующие пешеходные и пассажирские потоки. Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения, размещены информационные баннеры, организованы проходы для пешеходов."Проведенные исследования показали, что на четной стороне улицы Лужники, граничащей со стадионом, можно организовать широкую пешеходную зону, вело- и беговые полосы. Поэтому расширим тротуары, обустроим дорожки для любителей пробежек и велосипедистов, обновим асфальт на проезжей части, поставим остановочный павильон с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.По его словам, на улице Лужники появятся 117 фонарей и уличных торшеров, на наземных пешеходных переходах - около 40 опор контрастного освещения. Для отдыха москвичей и гостей столицы установят лавочки и уличные стулья.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что, как и в других проектах по благоустройству, в этом районе проведут озеленение: будет обустроен газон общей площадью более 22 тысяч квадратных метров, осенью высадят 15 новых деревьев и около 80 кустарников. Работы планируется завершить в сентябре.

https://ria.ru/20220723/moskva-1804459210.html

https://ria.ru/20220708/moskva-1801127763.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков