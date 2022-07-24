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Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса - РИА Новости, 24.07.2022
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Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса
Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса - РИА Новости, 24.07.2022
Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:49
2022-07-24T09:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса в Центральном округе столицы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."При разработке проектных решений провели анализ этого пространства, ведь открытие Международного центра самбо и центра бокса внесет коррективы в существующие пешеходные и пассажирские потоки. Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения, размещены информационные баннеры, организованы проходы для пешеходов."Проведенные исследования показали, что на четной стороне улицы Лужники, граничащей со стадионом, можно организовать широкую пешеходную зону, вело- и беговые полосы. Поэтому расширим тротуары, обустроим дорожки для любителей пробежек и велосипедистов, обновим асфальт на проезжей части, поставим остановочный павильон с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.По его словам, на улице Лужники появятся 117 фонарей и уличных торшеров, на наземных пешеходных переходах - около 40 опор контрастного освещения. Для отдыха москвичей и гостей столицы установят лавочки и уличные стулья.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что, как и в других проектах по благоустройству, в этом районе проведут озеленение: будет обустроен газон общей площадью более 22 тысяч квадратных метров, осенью высадят 15 новых деревьев и около 80 кустарников. Работы планируется завершить в сентябре.
https://ria.ru/20220723/moskva-1804459210.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
09:49 24.07.2022
 
Началось благоустройство возле Международного центра самбо и центра бокса

Бирюков: началось благоустройство территории у Международного центра самбо и центра бокса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Лужники и территории возле Международного центра самбо и центра бокса в Центральном округе столицы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"При разработке проектных решений провели анализ этого пространства, ведь открытие Международного центра самбо и центра бокса внесет коррективы в существующие пешеходные и пассажирские потоки. Принято решение с учетом увеличения проходимости улицы Лужники сделать ее более комфортной для местных жителей и горожан, которые приезжают в этот район заниматься спортом или посещать соревнования", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения, размещены информационные баннеры, организованы проходы для пешеходов.
"Проведенные исследования показали, что на четной стороне улицы Лужники, граничащей со стадионом, можно организовать широкую пешеходную зону, вело- и беговые полосы. Поэтому расширим тротуары, обустроим дорожки для любителей пробежек и велосипедистов, обновим асфальт на проезжей части, поставим остановочный павильон с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.
По его словам, на улице Лужники появятся 117 фонарей и уличных торшеров, на наземных пешеходных переходах - около 40 опор контрастного освещения. Для отдыха москвичей и гостей столицы установят лавочки и уличные стулья.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что, как и в других проектах по благоустройству, в этом районе проведут озеленение: будет обустроен газон общей площадью более 22 тысяч квадратных метров, осенью высадят 15 новых деревьев и около 80 кустарников. Работы планируется завершить в сентябре.
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