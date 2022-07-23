14:25 23.07.2022 (обновлено: 16:42 23.07.2022)
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Профессор Брюссельского университета Фурфари назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
© AP Photo / Khalil HamraПодписание торговой сделки в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Подписание торговой сделки в Стамбуле
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для ЕС и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - сообщил профессор РИА Новости.
Как считает Фурфари, подписание "продуктовой сделки" ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.