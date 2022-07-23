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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС - РИА Новости, 23.07.2022
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС - РИА Новости, 23.07.2022
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T14:25
2022-07-23T16:42
экономика
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оон
сша
евросоюз
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для ЕС и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - сообщил профессор РИА Новости.По мнению профессора Брюссельского свободного университета, Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения".Как считает Фурфари, подписание "продуктовой сделки" ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html
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экономика, турция, оон, сша, евросоюз, россия, украина
14:25 23.07.2022 (обновлено: 16:42 23.07.2022)
 
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС

Профессор Брюссельского университета Фурфари назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС

© AP Photo / Khalil HamraПодписание торговой сделки в Стамбуле
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Подписание торговой сделки в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для ЕС и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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"Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - сообщил профессор РИА Новости.
По мнению профессора Брюссельского свободного университета, Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения".
Как считает Фурфари, подписание "продуктовой сделки" ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
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