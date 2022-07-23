https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html

Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС

Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС - РИА Новости, 23.07.2022

Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС

Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T14:25

2022-07-23T14:25

2022-07-23T16:42

экономика

турция

оон

сша

евросоюз

россия

украина

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписание в пятницу документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для ЕС и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, считает профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата", - сообщил профессор РИА Новости.По мнению профессора Брюссельского свободного университета, Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения".Как считает Фурфари, подписание "продуктовой сделки" ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

https://ria.ru/20220723/eksport-1804454862.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, оон, сша, евросоюз, россия, украина