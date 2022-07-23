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МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом - РИА Новости, 23.07.2022
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МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом
МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом - РИА Новости, 23.07.2022
МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом
Япония приветствует продуктовую сделку и считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в комментарии главы японского МИД... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:38
2022-07-23T09:39
экономика
мид японии‎
япония
есимаса хаяси
турция
украина
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ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Япония приветствует продуктовую сделку и считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в комментарии главы японского МИД Ёсимасы Хаяси.В пятницу в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна."Япония приветствует соглашение четырех сторон по снятию де-факто блокады украинских черноморских портов для возобновления экспорта зерна на мировой рынок. Многие аспекты еще представит прояснить до действительного возобновления экспорта зерновых, но это является важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса", - отмечается в комментарии главы МИД Японии.Хаяси также подчеркнул, что Япония "будет пристально следить за тем, будет ли соглашение стабильно реализовываться, и рассчитывает на то, что все участвующие стороны будут реализовывать необходимые шаги быстро с тем, чтобы экспорт зерновых мог возобновиться в скором времени".
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экономика, мид японии‎, япония, есимаса хаяси, турция, украина
09:38 23.07.2022 (обновлено: 09:39 23.07.2022)
 
МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом

Глава МИД Японии Хаяси назвал продуктовую сделку важной для возобновления экспорта зерна

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Япония приветствует продуктовую сделку и считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в комментарии главы японского МИД Ёсимасы Хаяси.
В пятницу в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.
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Хаяси также подчеркнул, что Япония "будет пристально следить за тем, будет ли соглашение стабильно реализовываться, и рассчитывает на то, что все участвующие стороны будут реализовывать необходимые шаги быстро с тем, чтобы экспорт зерновых мог возобновиться в скором времени".
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ЭкономикаМИД Японии‎ЯпонияЕсимаса ХаясиТурцияУкраина
 
 
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