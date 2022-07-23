https://ria.ru/20220723/zerno-1804459414.html

МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом

МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом - РИА Новости, 23.07.2022

МИД Японии назвал продуктовую сделку важным шагом

Япония приветствует продуктовую сделку и считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в комментарии главы японского МИД... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:38

2022-07-23T09:38

2022-07-23T09:39

экономика

мид японии‎

япония

есимаса хаяси

турция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg

ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Япония приветствует продуктовую сделку и считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса, говорится в комментарии главы японского МИД Ёсимасы Хаяси.В пятницу в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна."Япония приветствует соглашение четырех сторон по снятию де-факто блокады украинских черноморских портов для возобновления экспорта зерна на мировой рынок. Многие аспекты еще представит прояснить до действительного возобновления экспорта зерновых, но это является важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса", - отмечается в комментарии главы МИД Японии.Хаяси также подчеркнул, что Япония "будет пристально следить за тем, будет ли соглашение стабильно реализовываться, и рассчитывает на то, что все участвующие стороны будут реализовывать необходимые шаги быстро с тем, чтобы экспорт зерновых мог возобновиться в скором времени".

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html

https://ria.ru/20220722/zerno-1804340314.html

япония

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мид японии‎, япония, есимаса хаяси, турция, украина