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Договоренность по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения - РИА Новости, 23.07.2022
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Договоренность по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения
Договоренность по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения - РИА Новости, 23.07.2022
Договоренность по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения
Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения – она добровольная,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:09
2022-07-23T09:11
экономика
черное море
россия
украина
оон
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения – она добровольная, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщил ранее высокопоставленны представитель ООН, стороны договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Он отметил также Совместный координационный центр, создаваемый в рамках договоренностей, должен будет урегулировать возможные инциденты.Отвечая на вопрос о том, как СКЦ будет урегулировать инциденты, в случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, Гриффитс сказал: "В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы – ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват"."Затем вы договариваетесь с ними о принятии корректирующих мер, чтобы остановить бой. И если этого удастся добиться, сделать все, чтобы это не повторилось", - добавил он.Замгенсека указал, что это стандартные решения в сфере мониторинга – привлекать стороны к ответу за нарушение обещаний. "Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина", - добавил он."Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика", - заключил Гриффитс.
https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804437601.html
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экономика, черное море, россия, украина, оон
09:09 23.07.2022 (обновлено: 09:11 23.07.2022)
 
Договоренность по вывозу зерна не предполагает механизма принуждения

Замгенсека ООН Гриффитс назвал договоренность по вывозу украинского зерна добровольной

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 23 июл – РИА Новости. Договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море, достигнутая в пятницу в Стамбуле, не предусматривает механизма принуждения – она добровольная, заявил РИА Новости замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Как сообщил ранее высокопоставленны представитель ООН, стороны договорились, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Он отметил также Совместный координационный центр, создаваемый в рамках договоренностей, должен будет урегулировать возможные инциденты.
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Отвечая на вопрос о том, как СКЦ будет урегулировать инциденты, в случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, Гриффитс сказал: "В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы – ООН. И как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват".
"Затем вы договариваетесь с ними о принятии корректирующих мер, чтобы остановить бой. И если этого удастся добиться, сделать все, чтобы это не повторилось", - добавил он.
Замгенсека указал, что это стандартные решения в сфере мониторинга – привлекать стороны к ответу за нарушение обещаний. "Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина", - добавил он.
"Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика", - заключил Гриффитс.
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