https://ria.ru/20220723/zaporozhe-1804488713.html

В Запорожской области рассказали о формировании правительства

В Запорожской области рассказали о формировании правительства - РИА Новости, 23.07.2022

В Запорожской области рассказали о формировании правительства

На освобожденных территориях Запорожской области идет формирование правительства региона, об этом РИА Новости рассказал глава Совмина Антон Кольцов. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:58

2022-07-23T13:58

2022-07-23T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803624708_0:25:2985:1704_1920x0_80_0_0_3569c3b18d2fd9ad53bc4d32f0acffd0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. На освобожденных территориях Запорожской области идет формирование правительства региона, об этом РИА Новости рассказал глава Совмина Антон Кольцов."Я назначен Председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании", - сообщил Антон Кольцов.Он отметил, что всего в Совете министров Запорожской области будет три блока."Первый — финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, а также создание инвестиционных условий. В том числе, в этом блоке вопросы имущественного характера. Второй блок — работа промышленности, большое направление это сельское хозяйство и тут же вопросы инженерной инфраструктуры — ЖКХ, строительства и дороги. Третий блок — блок соцсферы. Это вопросы труда, соцзащиты, образования и здравоохранения", - сказал председатель Совмина Запорожской области.

https://ria.ru/20220705/pravitelstvo-1800251083.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область