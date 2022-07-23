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В Запорожской области рассказали о формировании правительства - РИА Новости, 23.07.2022
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В Запорожской области рассказали о формировании правительства
В Запорожской области рассказали о формировании правительства - РИА Новости, 23.07.2022
В Запорожской области рассказали о формировании правительства
На освобожденных территориях Запорожской области идет формирование правительства региона, об этом РИА Новости рассказал глава Совмина Антон Кольцов. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:58
2022-07-23T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. На освобожденных территориях Запорожской области идет формирование правительства региона, об этом РИА Новости рассказал глава Совмина Антон Кольцов."Я назначен Председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании", - сообщил Антон Кольцов.Он отметил, что всего в Совете министров Запорожской области будет три блока."Первый — финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, а также создание инвестиционных условий. В том числе, в этом блоке вопросы имущественного характера. Второй блок — работа промышленности, большое направление это сельское хозяйство и тут же вопросы инженерной инфраструктуры — ЖКХ, строительства и дороги. Третий блок — блок соцсферы. Это вопросы труда, соцзащиты, образования и здравоохранения", - сказал председатель Совмина Запорожской области.
https://ria.ru/20220705/pravitelstvo-1800251083.html
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в мире, запорожская область
13:58 23.07.2022 (обновлено: 16:13 23.07.2022)
 
В Запорожской области рассказали о формировании правительства

Глава Совета министров Кольцов рассказал о формировании правительства Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНовый глава правительства Запорожской области Антон Кольцов
Новый глава правительства Запорожской области Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Новый глава правительства Запорожской области Антон Кольцов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. На освобожденных территориях Запорожской области идет формирование правительства региона, об этом РИА Новости рассказал глава Совмина Антон Кольцов.
"Я назначен Председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании", - сообщил Антон Кольцов.
Он отметил, что всего в Совете министров Запорожской области будет три блока.
"Первый — финансово-экономический. Это все вопросы, связанные с финансовым сопровождением, формированием бюджета, расходованием бюджета, финансовый контроль, налоговые режимы и преференции, а также создание инвестиционных условий. В том числе, в этом блоке вопросы имущественного характера. Второй блок — работа промышленности, большое направление это сельское хозяйство и тут же вопросы инженерной инфраструктуры — ЖКХ, строительства и дороги. Третий блок — блок соцсферы. Это вопросы труда, соцзащиты, образования и здравоохранения", - сказал председатель Совмина Запорожской области.
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