09:47 23.07.2022 (обновлено: 15:40 23.07.2022)
СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ
Sankei: Япония не разрешит президенту России Путину приезжать на похороны Абэ
© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкПортрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, власти не намерены ослаблять персональные санкции, которые ввели против российского лидера после начала спецоперации на Украине.
"Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона будет уведомлена о церемонии", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Путин не заявлял о желании присутствовать на похоронах, а японский МИД не ожидает его визита. Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент на церемонию прощания не поедет.
Sankei напоминает, что Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьер-министром Абэ много раз встречался с российским лидером, они были на ты.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля, когда выступал на предвыборном митинге в префектуре Нара, и через несколько часов умер в больнице. Убийцу задержали на месте — это 41-летний Тэцуя Ямагами. Он заявил, что стрелял в Абэ, потому что тот якобы связан с Церковью объединения Муна Сон Мёна — из-за нее разорилась мать Ямагами и разрушилась его семья.
Тело Абэ кремировали 12 июля. Государственные похороны состоятся в парке Китаномару в Токио 27 сентября.