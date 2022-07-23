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СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ - РИА Новости, 23.07.2022
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СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ
СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ - РИА Новости, 23.07.2022
СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ
Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:47
2022-07-23T15:40
в мире
владимир путин
синдзо абэ
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
япония
токио
россия
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве.По информации издания, власти не намерены ослаблять персональные санкции, которые ввели против российского лидера после начала спецоперации на Украине.При этом отмечается, что Путин не заявлял о желании присутствовать на похоронах, а японский МИД не ожидает его визита. Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент на церемонию прощания не поедет.Sankei напоминает, что Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьер-министром Абэ много раз встречался с российским лидером, они были на ты.Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля, когда выступал на предвыборном митинге в префектуре Нара, и через несколько часов умер в больнице. Убийцу задержали на месте — это 41-летний Тэцуя Ямагами. Он заявил, что стрелял в Абэ, потому что тот якобы связан с Церковью объединения Муна Сон Мёна — из-за нее разорилась мать Ямагами и разрушилась его семья.Тело Абэ кремировали 12 июля. Государственные похороны состоятся в парке Китаномару в Токио 27 сентября.
https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html
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в мире, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков (спецпредставитель президента), япония, токио, россия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, санкции в отношении россии
09:47 23.07.2022 (обновлено: 15:40 23.07.2022)
 
СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ

Sankei: Япония не разрешит президенту России Путину приезжать на похороны Абэ

© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкПортрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
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Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, власти не намерены ослаблять персональные санкции, которые ввели против российского лидера после начала спецоперации на Украине.

"Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона будет уведомлена о церемонии", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Путин не заявлял о желании присутствовать на похоронах, а японский МИД не ожидает его визита. Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент на церемонию прощания не поедет.
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Sankei напоминает, что Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьер-министром Абэ много раз встречался с российским лидером, они были на ты.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля, когда выступал на предвыборном митинге в префектуре Нара, и через несколько часов умер в больнице. Убийцу задержали на месте — это 41-летний Тэцуя Ямагами. Он заявил, что стрелял в Абэ, потому что тот якобы связан с Церковью объединения Муна Сон Мёна — из-за нее разорилась мать Ямагами и разрушилась его семья.
Тело Абэ кремировали 12 июля. Государственные похороны состоятся в парке Китаномару в Токио 27 сентября.
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