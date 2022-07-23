https://ria.ru/20220723/yaponiya-1804460077.html

СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ

СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ - РИА Новости, 23.07.2022

СМИ: Токио не разрешит Путину приезжать на похороны Абэ

Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T09:47

2022-07-23T09:47

2022-07-23T15:40

в мире

владимир путин

синдзо абэ

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

япония

токио

россия

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, пишет издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве.По информации издания, власти не намерены ослаблять персональные санкции, которые ввели против российского лидера после начала спецоперации на Украине.При этом отмечается, что Путин не заявлял о желании присутствовать на похоронах, а японский МИД не ожидает его визита. Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщал, что президент на церемонию прощания не поедет.Sankei напоминает, что Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьер-министром Абэ много раз встречался с российским лидером, они были на ты.Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля, когда выступал на предвыборном митинге в префектуре Нара, и через несколько часов умер в больнице. Убийцу задержали на месте — это 41-летний Тэцуя Ямагами. Он заявил, что стрелял в Абэ, потому что тот якобы связан с Церковью объединения Муна Сон Мёна — из-за нее разорилась мать Ямагами и разрушилась его семья.Тело Абэ кремировали 12 июля. Государственные похороны состоятся в парке Китаномару в Токио 27 сентября.

https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/abe-1803005378.html

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токио

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков (спецпредставитель президента), япония, токио, россия, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, санкции в отношении россии