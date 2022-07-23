https://ria.ru/20220723/vyborg-1804523020.html

В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"

В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли" - РИА Новости, 23.07.2022

В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"

В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T16:23

2022-07-23T16:23

2022-07-23T17:44

ленинградская область

общество

ленинградская область

выборг

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804531735_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_6832be233dcf4282d302798ac96c80e9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, колонну возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, организаторы фестиваля и мотоциклисты "Команды 47". Всего в пробеге участвуют порядка тысячи мотоциклистов. Маршрут пролегает вдоль Сайменского канала до государственной границы и обратно."Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль", — подчеркнул Дрозденко.Глава региона также добавил, что "Балтик Ралли-2022" привлек иностранных участников."На фестиваль зарегистрировались больше 100 мотоклубов, в том числе из Прибалтики", — сказал Дрозденко.В целом же, уточнили в пресс-службе, организаторы ожидают, что за три фестивальных дня мероприятие посетят около 20 тысяч зрителей. Основная площадка фестиваля — Рыночная площадь. Здесь расположены сцена, фудкорт, торговые ряды, детские зоны, палатки мотоклубов."Фестиваль продлится до 24 июля включительно. Участников и гостей ждёт много мероприятий, конкурсов, представлений, экскурсий и, конечно, музыкальная программа",— подытожили в пресс-службе.

ленинградская область

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинградская область, выборг, александр дрозденко