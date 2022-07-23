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В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли" - РИА Новости, 23.07.2022
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https://ria.ru/20220723/vyborg-1804523020.html
В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"
В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли" - РИА Новости, 23.07.2022
В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"
В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:23
2022-07-23T17:44
ленинградская область
общество
ленинградская область
выборг
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, колонну возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, организаторы фестиваля и мотоциклисты "Команды 47". Всего в пробеге участвуют порядка тысячи мотоциклистов. Маршрут пролегает вдоль Сайменского канала до государственной границы и обратно."Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль", — подчеркнул Дрозденко.Глава региона также добавил, что "Балтик Ралли-2022" привлек иностранных участников."На фестиваль зарегистрировались больше 100 мотоклубов, в том числе из Прибалтики", — сказал Дрозденко.В целом же, уточнили в пресс-службе, организаторы ожидают, что за три фестивальных дня мероприятие посетят около 20 тысяч зрителей. Основная площадка фестиваля — Рыночная площадь. Здесь расположены сцена, фудкорт, торговые ряды, детские зоны, палатки мотоклубов."Фестиваль продлится до 24 июля включительно. Участников и гостей ждёт много мероприятий, конкурсов, представлений, экскурсий и, конечно, музыкальная программа",— подытожили в пресс-службе.
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общество, ленинградская область, выборг, александр дрозденко
16:23 23.07.2022 (обновлено: 17:44 23.07.2022)
 
В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"

В Выборге стартовал второй мотофестиваль "Балтик Ралли"

© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
Старт мотофестиваля Baltic Rally в Выборге - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, колонну возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, организаторы фестиваля и мотоциклисты "Команды 47". Всего в пробеге участвуют порядка тысячи мотоциклистов. Маршрут пролегает вдоль Сайменского канала до государственной границы и обратно.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
Старт мотофестиваля Baltic Rally в Выборге - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
"Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль", — подчеркнул Дрозденко.
Глава региона также добавил, что "Балтик Ралли-2022" привлек иностранных участников.
"На фестиваль зарегистрировались больше 100 мотоклубов, в том числе из Прибалтики", — сказал Дрозденко.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
Старт мотофестиваля Baltic Rally в Выборге - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
В целом же, уточнили в пресс-службе, организаторы ожидают, что за три фестивальных дня мероприятие посетят около 20 тысяч зрителей. Основная площадка фестиваля — Рыночная площадь. Здесь расположены сцена, фудкорт, торговые ряды, детские зоны, палатки мотоклубов.
"Фестиваль продлится до 24 июля включительно. Участников и гостей ждёт много мероприятий, конкурсов, представлений, экскурсий и, конечно, музыкальная программа",— подытожили в пресс-службе.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
Старт мотофестиваля Baltic Rally в Выборге - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьВыборгАлександр Дрозденко
 
 
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