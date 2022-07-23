16:23 23.07.2022 (обновлено: 17:44 23.07.2022)
В Выборге стартовал мотопробег "Балтик Ралли"
В Выборге стартовал второй мотофестиваль "Балтик Ралли"
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Выборге стартовало центральное событие второго мотофестиваля "Балтик Ралли" — мотопробег вдоль Сайменского канала до государственной границы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, колонну возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, организаторы фестиваля и мотоциклисты "Команды 47". Всего в пробеге участвуют порядка тысячи мотоциклистов. Маршрут пролегает вдоль Сайменского канала до государственной границы и обратно.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
"Мы позиционируем Выборг как туристический город, а это означает, что мы вкладываемся не только в реставрацию и инфраструктуру, но и в масштабные туристические проекты, такие как мотофестиваль", — подчеркнул Дрозденко.
Глава региона также добавил, что "Балтик Ралли-2022" привлек иностранных участников.
"На фестиваль зарегистрировались больше 100 мотоклубов, в том числе из Прибалтики", — сказал Дрозденко.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
В целом же, уточнили в пресс-службе, организаторы ожидают, что за три фестивальных дня мероприятие посетят около 20 тысяч зрителей. Основная площадка фестиваля — Рыночная площадь. Здесь расположены сцена, фудкорт, торговые ряды, детские зоны, палатки мотоклубов.
"Фестиваль продлится до 24 июля включительно. Участников и гостей ждёт много мероприятий, конкурсов, представлений, экскурсий и, конечно, музыкальная программа",— подытожили в пресс-службе.
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" ЛенобластиСтарт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге
© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге