https://ria.ru/20220723/vkontakte-1804209043.html
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest - РИА Новости, 23.07.2022
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest
В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T00:00
2022-07-23T00:00
2022-07-23T00:00
сергей безруков
сергей гармаш
сочи
москва
санкт-петербург
vk fest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149691/22/1496912262_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e68be2c14dd1ca20938d3545d68fe304.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке выступят Николай Дроздов, Сергей Безруков, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Лекторий организован совместно с Российским обществом "Знание".Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут "БеспринцЫпные чтения" — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Михаил Лабковский расскажет о концепции счастливой жизни в турбулентные времена и ответит на вопросы аудитории. Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы "В мире животных" и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете. Сергей Безруков раскроет тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. Сергей Бурунов поделится секретами актерского мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста, необходимости "четвертой стены" и социальных сетей.Также в лектории от "Знания" пройдут дискуссии "Любовь, химия и влечение глазами науки", посвященная любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и "Олимпийский лед", на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие: олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также российская фигуристка и серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка. Кроме этого в посетителей ждёт дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства. Среди них: генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены. В Сириусе (Сочи) спикеры "Лектория" проведут с гостями фестиваля дискуссии о путешествиях по России и экстремальных видах спорта.Двери лектория от "Знания" будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости можно в официальном сообществе фестиваля.
https://ria.ru/20220526/vkontakte-1790811834.html
сочи
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149691/22/1496912262_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3512470d66963c450aded681c560d03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей безруков, сергей гармаш, сочи, москва, санкт-петербург, vk fest
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest
Николай Дроздов, Сергей Безруков и другие знаменитости выступят с лекциями на VK Fest
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке выступят Николай Дроздов, Сергей Безруков, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Лекторий организован совместно с Российским обществом "Знание".
Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут "БеспринцЫпные чтения" — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Михаил Лабковский расскажет о концепции счастливой жизни в турбулентные времена и ответит на вопросы аудитории. Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы "В мире животных" и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете. Сергей Безруков раскроет тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. Сергей Бурунов поделится секретами актерского мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста, необходимости "четвертой стены" и социальных сетей.
Также в лектории от "Знания" пройдут дискуссии "Любовь, химия и влечение глазами науки", посвященная любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и "Олимпийский лед", на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие: олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также российская фигуристка и серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Кроме этого в посетителей ждёт дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства. Среди них: генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены. В Сириусе (Сочи) спикеры "Лектория" проведут с гостями фестиваля дискуссии о путешествиях по России и экстремальных видах спорта.
Двери лектория от "Знания" будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости можно в официальном сообществе фестиваля
.