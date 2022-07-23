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Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest - РИА Новости, 23.07.2022
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Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest - РИА Новости, 23.07.2022
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest
В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T00:00
2022-07-23T00:00
сергей безруков
сергей гармаш
сочи
москва
санкт-петербург
vk fest
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке выступят Николай Дроздов, Сергей Безруков, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Лекторий организован совместно с Российским обществом "Знание".Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут "БеспринцЫпные чтения" — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Михаил Лабковский расскажет о концепции счастливой жизни в турбулентные времена и ответит на вопросы аудитории. Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы "В мире животных" и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете. Сергей Безруков раскроет тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. Сергей Бурунов поделится секретами актерского мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста, необходимости "четвертой стены" и социальных сетей.Также в лектории от "Знания" пройдут дискуссии "Любовь, химия и влечение глазами науки", посвященная любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и "Олимпийский лед", на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие: олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также российская фигуристка и серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка. Кроме этого в посетителей ждёт дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства. Среди них: генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены. В Сириусе (Сочи) спикеры "Лектория" проведут с гостями фестиваля дискуссии о путешествиях по России и экстремальных видах спорта.Двери лектория от "Знания" будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости можно в официальном сообществе фестиваля.
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сергей безруков, сергей гармаш, сочи, москва, санкт-петербург, vk fest
00:00 23.07.2022
 
Николай Дроздов и Сергей Безруков выступят с лекциями на VK Fest

Николай Дроздов, Сергей Безруков и другие знаменитости выступят с лекциями на VK Fest

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва"
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В этом году гости VK Fest смогут посетить традиционный лекторий сразу в трех городах проведения фестиваля — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На площадке выступят Николай Дроздов, Сергей Безруков, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Лекторий организован совместно с Российским обществом "Знание".
Александр Цыпкин и Сергей Гармаш проведут "БеспринцЫпные чтения" — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Михаил Лабковский расскажет о концепции счастливой жизни в турбулентные времена и ответит на вопросы аудитории. Николай Дроздов раскроет секрет культовой программы "В мире животных" и с научной точки зрения объяснит вирусную популярность кошек и собак в интернете. Сергей Безруков раскроет тему репертуарного театра в эпоху развития цифровых технологий. Сергей Бурунов поделится секретами актерского мастерства, поговорит об этапах профессионального становления артиста, необходимости "четвертой стены" и социальных сетей.
© пресс-служба VKЛекторий VK Fest
Лекторий VK Fest
© пресс-служба VK
Лекторий VK Fest
Также в лектории от "Знания" пройдут дискуссии "Любовь, химия и влечение глазами науки", посвященная любви с точки зрения физиологии и критического мышления, и "Олимпийский лед", на которой гости VK Fest вместе с заслуженными мастерами спорта поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В беседах примут участие: олимпийская чемпионка Камила Валиева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова, а также российская фигуристка и серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова. Модераторами дискуссий со спортсменами выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Премия Новое Радио AWARDS - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:19
VK Fest пройдет одновременно в трех городах
Кроме этого в посетителей ждёт дискуссия о ведении бизнеса во времена пандемии и международных ограничений — ценным опытом преодоления трудностей поделятся гуру отечественного предпринимательства. Среди них: генеральный директор World Class Николай Прянишников, сооснователь и программный директор Skillbox Сергей Попков, основатель сервиса аренды электросамокатов Whоosh Дмитрий Чуйко и другие российские бизнесмены. В Сириусе (Сочи) спикеры "Лектория" проведут с гостями фестиваля дискуссии о путешествиях по России и экстремальных видах спорта.
Двери лектория от "Знания" будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 14:00 до 19:30 в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сириусе (Сочи) 23 июля с 15:30 до 19:30. Подробнее ознакомиться с расписанием и узнать последние новости можно в официальном сообществе фестиваля.
 
Сергей БезруковСергей ГармашСочиМоскваСанкт-ПетербургVK Fest
 
 
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