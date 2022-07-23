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ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804481100.html
ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева
ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева - РИА Новости, 23.07.2022
ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева
Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:00
2022-07-23T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаев (украина)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами", - говорится в документе.Отмечается, что поражённые склады находятся в районах населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев. Кроме того, была поражена живая сила и военная техника в 226 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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"За сутки поражены 12 пунктов управления и четыре склада боеприпасов ВСУ" – Конашенков о ходе спецоперации
"За сутки поражены 12 пунктов управления и четыре склада боеприпасов ВСУ" – Конашенков о ходе спецоперации
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаев (украина)
13:00 23.07.2022 (обновлено: 15:55 23.07.2022)
 
ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева

Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами у Никаноровки и Николаева

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами", - говорится в документе.
Отмечается, что поражённые склады находятся в районах населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев. Кроме того, была поражена живая сила и военная техника в 226 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаев (Украина)
 
 
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