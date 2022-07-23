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ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева

ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева - РИА Новости, 23.07.2022

ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ у Никаноровки и Николаева

Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:00

2022-07-23T13:00

2022-07-23T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

николаев (украина)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военные поразили за сутки 12 пунктов управления и четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск в ДНР и под Николаевом, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами", - говорится в документе.Отмечается, что поражённые склады находятся в районах населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев. Кроме того, была поражена живая сила и военная техника в 226 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаев (украина)

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"За сутки поражены 12 пунктов управления и четыре склада боеприпасов ВСУ" – Конашенков о ходе спецоперации "За сутки поражены 12 пунктов управления и четыре склада боеприпасов ВСУ" – Конашенков о ходе спецоперации 2022-07-23T13:00 true PT2M35S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаев (украина)