https://ria.ru/20220723/turtsiya-1804555397.html
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2022
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник
Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:00
2022-07-23T20:00
2022-07-23T20:50
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", — рассказал собеседник агентства.Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух североевропейских стран к блоку. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В начале недели президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/kurdy-1801576648.html
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в мире, цены на нефть, швеция, турция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган, финляндия, рабочая партия курдистана
20:00 23.07.2022 (обновлено: 20:50 23.07.2022)
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник
МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за террористической пропаганды РПК в Гётеборге