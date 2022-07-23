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МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2022
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МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2022
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник
Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T20:00
2022-07-23T20:50
в мире
цены на нефть
швеция
турция
анкара (провинция)
нато
реджеп тайип эрдоган
финляндия
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", — рассказал собеседник агентства.Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух североевропейских стран к блоку. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В начале недели президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".
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швеция
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анкара (провинция)
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в мире, цены на нефть, швеция, турция, анкара (провинция), нато, реджеп тайип эрдоган, финляндия, рабочая партия курдистана
20:00 23.07.2022 (обновлено: 20:50 23.07.2022)
 
МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник

МИД Турции вызвал шведского дипломата из-за террористической пропаганды РПК в Гётеборге

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", — рассказал собеседник агентства.
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Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух североевропейских стран к блоку. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В начале недели президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".
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В миреЦены на нефтьШвецияТурцияАнкара (провинция)НАТОРеджеп Тайип ЭрдоганФинляндияРабочая партия Курдистана
 
 
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