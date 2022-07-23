https://ria.ru/20220723/turtsiya-1804555397.html

МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник

МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2022

МИД Турции вызвал шведского дипломата, сообщил источник

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T20:00

2022-07-23T20:00

2022-07-23T20:50

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АНКАРА, 23 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Швеции в Анкаре из-за террористической пропаганды сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Гётеборге, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", — рассказал собеседник агентства.Швеция, Финляндия и Турция накануне саммита НАТО в Мадриде подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух североевропейских стран к блоку. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией, соглашение по экстрадиции.В начале недели президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/kurdy-1801576648.html

https://ria.ru/20220701/turtsiya-1799382804.html

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