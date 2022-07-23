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Сирийские военные не пропустили колонну американской техники - РИА Новости, 23.07.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220723/siriya-1804477846.html
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники - РИА Новости, 23.07.2022
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:26
2022-07-23T14:14
война в сирии
в мире
сирия
вооруженные силы сша
сша
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ракка (мухафаза)
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КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA.Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html
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в мире, сирия, вооруженные силы сша, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза)
12:26 23.07.2022 (обновлено: 14:14 23.07.2022)
 
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники

Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну из пяти американских БТР

© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA.

"Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню", — говорится в публикации.

Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.
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