https://ria.ru/20220723/siriya-1804477846.html
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники - РИА Новости, 23.07.2022
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T12:26
2022-07-23T12:26
2022-07-23T14:14
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сирия
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сша
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ракка (мухафаза)
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КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA.Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, вооруженные силы сша, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза)
12:26 23.07.2022 (обновлено: 14:14 23.07.2022)
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну из пяти американских БТР