https://ria.ru/20220723/siriya-1804477846.html

Сирийские военные не пропустили колонну американской техники

Сирийские военные не пропустили колонну американской техники - РИА Новости, 23.07.2022

Сирийские военные не пропустили колонну американской техники

Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T12:26

2022-07-23T12:26

2022-07-23T14:14

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КАИР, 23 июл — РИА Новости. Сирийские военные в провинции Камышлы не пропустили колонну американских военных на северо-востоке республики, передает агентство SANA.Отмечается, что подобные инциденты участились в последнее время, в некоторых случаях инициатива исходит от местных жителей, которых поддерживают военнослужащие. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Дамаск не раз называл присутствие американских солдат на территории страны оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20220719/siriya-1803593735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, вооруженные силы сша, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза)