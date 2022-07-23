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Продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках, считает аналитик - РИА Новости, 23.07.2022
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Продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках, считает аналитик
Продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках, считает аналитик - РИА Новости, 23.07.2022
Продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках, считает аналитик
Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины потенциально... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:07
2022-07-23T19:07
экономика
цены на нефть
антониу гутерреш
стамбул
украина
россия
оон
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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины потенциально поспособствует снижению цен на продовольствие в мире, однако необходимо дождаться ее реализации, заявил РИА Новости директор отдела рынков Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Роб Вос.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Во-первых, на глобальную продовольственную безопасность влияют на множество факторов, поэтому одной этой сделки, разумеется, будет недостаточно. Во-вторых, с учетом вышесказанного, сделка окажет большое положительное влияние. Она может поспособствовать дальнейшему снижению мировых цен на продовольствие", - сказал Вос, оценивая перспективы реализации сделки.Как отметил аналитик, стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках уже демонстрирует снижение. По мнению Воса, отчасти это связано с тем, что трейдеры предсказывали возможность заключения "продуктовой сделки", а также на фоне ожидания богатого урожая в США и Австралии в текущем году."Теперь мы должны надеяться, что сделка состоится", - указал, в частности, собеседник. С осуждением данных о предположительных ударах по порту Одессы ранее выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, не пояснив, о каких конкретно ударах шла речь.Представитель IFPRI выразил мнение, что сроки для реализации соглашения по вывозу украинского зерна выбраны удачно, поскольку именно во второй половине года Киев экспортирует большую часть своего зерна."Емкость хранилищ будет экстремально ограничены, если не удастся вывезти больше зерна. Поэтому, важно, чтобы сделка реализовывалась, а еще лучше – чтобы закончилась война. На мировых рынках сохраняется напряженность и полная неопределенность, о чем свидетельствует продолжающаяся волатильность в ценах на зерно", - указал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220723/zerno-1804493452.html
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экономика, цены на нефть, антониу гутерреш, стамбул, украина, россия, оон
19:07 23.07.2022
 
Продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках, считает аналитик

Директор отдела IFPRI Вос: продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания продуктовой сделки в Стамбуле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подписания продуктовой сделки в Стамбуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу сельхозпродукции с Украины потенциально поспособствует снижению цен на продовольствие в мире, однако необходимо дождаться ее реализации, заявил РИА Новости директор отдела рынков Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Роб Вос.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
14:25
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
"Во-первых, на глобальную продовольственную безопасность влияют на множество факторов, поэтому одной этой сделки, разумеется, будет недостаточно. Во-вторых, с учетом вышесказанного, сделка окажет большое положительное влияние. Она может поспособствовать дальнейшему снижению мировых цен на продовольствие", - сказал Вос, оценивая перспективы реализации сделки.
Как отметил аналитик, стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках уже демонстрирует снижение. По мнению Воса, отчасти это связано с тем, что трейдеры предсказывали возможность заключения "продуктовой сделки", а также на фоне ожидания богатого урожая в США и Австралии в текущем году.
"Теперь мы должны надеяться, что сделка состоится", - указал, в частности, собеседник. С осуждением данных о предположительных ударах по порту Одессы ранее выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, не пояснив, о каких конкретно ударах шла речь.
Представитель IFPRI выразил мнение, что сроки для реализации соглашения по вывозу украинского зерна выбраны удачно, поскольку именно во второй половине года Киев экспортирует большую часть своего зерна.
"Емкость хранилищ будет экстремально ограничены, если не удастся вывезти больше зерна. Поэтому, важно, чтобы сделка реализовывалась, а еще лучше – чтобы закончилась война. На мировых рынках сохраняется напряженность и полная неопределенность, о чем свидетельствует продолжающаяся волатильность в ценах на зерно", - указал собеседник агентства.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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В ООН рассказали о значении продуктовой сделки для российского экспорта
 
ЭкономикаЦены на нефтьАнтониу ГутеррешСтамбулУкраинаРоссияООН
 
 
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