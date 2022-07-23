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Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2022
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье
Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:53
2022-07-23T19:53
2022-07-23T20:08
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.Как сообщил собеседник агентства, возгорание происходит на улице Победы в подмосковных Люберцах."В 18.53 поступил сигнал. Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. Работают пять пожарных расчетов", - отметили в пресс-службе.Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html
люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы
19:53 23.07.2022 (обновлено: 20:08 23.07.2022)
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье
В многоэтажном доме в Люберцах произошло возгорание, его тушат пять пожарных расчетов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Как сообщил собеседник агентства, возгорание происходит на улице Победы в подмосковных Люберцах
.
"В 18.53 поступил сигнал. Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. Работают пять пожарных расчетов", - отметили в пресс-службе.
Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.