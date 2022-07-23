Рейтинг@Mail.ru
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220723/pozhar-1804554444.html
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье - РИА Новости, 23.07.2022
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье
Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:53
2022-07-23T20:08
происшествия
люберцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.Как сообщил собеседник агентства, возгорание происходит на улице Победы в подмосковных Люберцах."В 18.53 поступил сигнал. Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. Работают пять пожарных расчетов", - отметили в пресс-службе.Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы
19:53 23.07.2022 (обновлено: 20:08 23.07.2022)
 
Пять пожарных расчетов тушат возгорание в многоэтажке в Подмосковье

В многоэтажном доме в Люберцах произошло возгорание, его тушат пять пожарных расчетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возгорание произошло в многоэтажном доме в Подмосковье, его тушат пять пожарных расчетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Как сообщил собеседник агентства, возгорание происходит на улице Победы в подмосковных Люберцах.
"В 18.53 поступил сигнал. Горят два балкона на 22-м и 23-м этажах. Работают пять пожарных расчетов", - отметили в пресс-службе.
Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:30
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
 
ПроисшествияЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала