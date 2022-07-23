В Омской области подросток погиб после падения с лошади
Подросток в Омской области упал с лошади, застрял в стремени и погиб от травм головы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в Черлакском районе Омской области. Выяснилось, что 14-летний мальчик 22 июня приехал в поле помогать сожителю своей матери пасти скот. Он садился на лошадь и подгонял коров, которые отходили от стада.
"В какой-то момент его лошадь сорвалась и поскакала в сторону, подросток не удержался в седле и зацепился за стремя, повиснув вниз головой. В таком положении он ударялся головой о землю, пока лошадь не остановилась. В результате причиненных повреждений подросток скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Расследование продолжается.
19 июля, 16:24В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке