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В Омской области подросток погиб после падения с лошади - РИА Новости, 23.07.2022
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В Омской области подросток погиб после падения с лошади
В Омской области подросток погиб после падения с лошади - РИА Новости, 23.07.2022
В Омской области подросток погиб после падения с лошади
Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:02
2022-07-23T11:02
происшествия
омская область
черлакский район
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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел в Черлакском районе Омской области. Выяснилось, что 14-летний мальчик 22 июня приехал в поле помогать сожителю своей матери пасти скот. Он садился на лошадь и подгонял коров, которые отходили от стада."В какой-то момент его лошадь сорвалась и поскакала в сторону, подросток не удержался в седле и зацепился за стремя, повиснув вниз головой. В таком положении он ударялся головой о землю, пока лошадь не остановилась. В результате причиненных повреждений подросток скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Расследование продолжается.
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происшествия, омская область, черлакский район
11:02 23.07.2022
 
В Омской области подросток погиб после падения с лошади

Подросток в Омской области упал с лошади, застрял в стремени и погиб от травм головы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в Черлакском районе Омской области. Выяснилось, что 14-летний мальчик 22 июня приехал в поле помогать сожителю своей матери пасти скот. Он садился на лошадь и подгонял коров, которые отходили от стада.
"В какой-то момент его лошадь сорвалась и поскакала в сторону, подросток не удержался в седле и зацепился за стремя, повиснув вниз головой. В таком положении он ударялся головой о землю, пока лошадь не остановилась. В результате причиненных повреждений подросток скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Расследование продолжается.
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ПроисшествияОмская областьЧерлакский район
 
 
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