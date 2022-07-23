https://ria.ru/20220723/podrostok-1804468490.html

В Омской области подросток погиб после падения с лошади

В Омской области подросток погиб после падения с лошади - РИА Новости, 23.07.2022

В Омской области подросток погиб после падения с лошади

Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:02

2022-07-23T11:02

2022-07-23T11:02

происшествия

омская область

черлакский район

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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Подросток в Омской области упал с лошади, застрял ногой в стремени, ударился несколько раз головой о землю, после чего скончался, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел в Черлакском районе Омской области. Выяснилось, что 14-летний мальчик 22 июня приехал в поле помогать сожителю своей матери пасти скот. Он садился на лошадь и подгонял коров, которые отходили от стада."В какой-то момент его лошадь сорвалась и поскакала в сторону, подросток не удержался в седле и зацепился за стремя, повиснув вниз головой. В таком положении он ударялся головой о землю, пока лошадь не остановилась. В результате причиненных повреждений подросток скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле прокуратуры. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html

омская область

черлакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, черлакский район