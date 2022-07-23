В мире выявили более 16 тысяч случаев оспы обезьян
Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о более чем 16 тысячах случаев оспы обезьян в мире
© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлены в 75 странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В настоящее время выявлено более 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах и территориях, а также пять смертельных случаев", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Ранее в субботу он объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. В конце июня комитет ВОЗ провел первое заседание, по итогам которого заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал чрезвычайный характер вспышки этого заболевания и призвал контролировать его распространение.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.