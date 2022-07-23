https://ria.ru/20220723/ospa-1804541243.html

В мире выявили более 16 тысяч случаев оспы обезьян

В мире выявили более 16 тысяч случаев оспы обезьян - РИА Новости, 23.07.2022

В мире выявили более 16 тысяч случаев оспы обезьян

Более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлены в 75 странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:01

2022-07-23T18:01

2022-07-23T18:01

в мире

воз

европа

оспа обезьян

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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлены в 75 странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."В настоящее время выявлено более 16 тысяч случаев заболевания в 75 странах и территориях, а также пять смертельных случаев", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.Ранее в субботу он объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. В конце июня комитет ВОЗ провел первое заседание, по итогам которого заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал чрезвычайный характер вспышки этого заболевания и призвал контролировать его распространение.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, воз, европа, оспа обезьян