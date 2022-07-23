https://ria.ru/20220723/nepogoda-1804486137.html

На Кубани продлили штормовое предупреждение

На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.07.2022

На Кубани продлили штормовое предупреждение

Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:37

2022-07-23T13:37

2022-07-23T13:37

общество

краснодарский край

лабинский район

туапсинский район

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали сильные осадки на территории региона до 23 июля."В течении суток 24.07.2022 местами в крае (исключая МО г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра 20м/с, на реках бассейна реке Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - указывается в сообщении.По прежнему сохранится опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. В настоящее время в крае коммунальные и городские службы находятся в повышенной готовности.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804453229.html

краснодарский край

лабинский район

туапсинский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, лабинский район, туапсинский район