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На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.07.2022
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На Кубани продлили штормовое предупреждение
На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 23.07.2022
На Кубани продлили штормовое предупреждение
Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:37
2022-07-23T13:37
общество
краснодарский край
лабинский район
туапсинский район
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали сильные осадки на территории региона до 23 июля."В течении суток 24.07.2022 местами в крае (исключая МО г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра 20м/с, на реках бассейна реке Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - указывается в сообщении.По прежнему сохранится опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. В настоящее время в крае коммунальные и городские службы находятся в повышенной готовности.
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краснодарский край
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общество, краснодарский край, лабинский район, туапсинский район
13:37 23.07.2022
 
На Кубани продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 24 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Туапсе в Краснодарском крае
Город Туапсе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Туапсе в Краснодарском крае. Архивное фото
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Ливни, грозы и опасность выхода рек из берегов сохранится до 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее синоптики прогнозировали сильные осадки на территории региона до 23 июля.
"В течении суток 24.07.2022 местами в крае (исключая МО г. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра 20м/с, на реках бассейна реке Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - указывается в сообщении.
По прежнему сохранится опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. В настоящее время в крае коммунальные и городские службы находятся в повышенной готовности.
Ликвидация последствий стихии в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
09:02
В Сочи за два часа выпало свыше 80 миллиметров осадков
 
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