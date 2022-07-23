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Начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского" - РИА Новости, 23.07.2022
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Начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского"
Начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского" - РИА Новости, 23.07.2022
Начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T09:36
2022-07-23T09:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
большая кольцевая линия
московский метрополитен
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Петр Бирюков."В 2020-2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства включены Проектируемый проезд № 6639 и улица Удальцова. Основная задача - сделать удобные маршруты к новой станции от жилых массивов и комфортные пространства для отдыха", - отметил Бирюков.Он подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и размещены баннеры."Уберем в кабельную канализацию воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение, реконструируем существующую систему водостока. Расширим тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, обустроим парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 16 современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к станции БКЛ "Проспект Вернадского" территории появятся почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для удобства пешеходов, в том числе маломобильных, в районе домов №24 и №65 по улице Удальцова сделают наземный пешеходный переход с опорами контрастного освещения. В рамках благоустройства проведут озеленение: высадят 78 деревьев и 60 кустарников, разобьют почти 40 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20220708/moskva-1801127763.html
https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1799988796.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, большая кольцевая линия, московский метрополитен
09:36 23.07.2022
 
Начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского"

Заммэра Бирюков: начался второй этап благоустройства у станции БКЛ "Проспект Вернадского"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект станции БКЛ "Проспект Вернадского"
Проект станции БКЛ Проспект Вернадского
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проект станции БКЛ "Проспект Вернадского". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Проспект Вернадского" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Петр Бирюков.
"В 2020-2021 годах в рамках первого этапа обновили улицы Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, часть улицы Михаила Певцова, участок проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский". На втором этапе в зону благоустройства включены Проектируемый проезд № 6639 и улица Удальцова. Основная задача - сделать удобные маршруты к новой станции от жилых массивов и комфортные пространства для отдыха", - отметил Бирюков.
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Он подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и размещены баннеры.
"Уберем в кабельную канализацию воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение, реконструируем существующую систему водостока. Расширим тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, обустроим парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим 16 современных остановочных павильонов с зарядными слотами", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к станции БКЛ "Проспект Вернадского" территории появятся почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для удобства пешеходов, в том числе маломобильных, в районе домов №24 и №65 по улице Удальцова сделают наземный пешеходный переход с опорами контрастного освещения. В рамках благоустройства проведут озеленение: высадят 78 деревьев и 60 кустарников, разобьют почти 40 тысяч квадратных метров газона.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковБольшая кольцевая линияМосковский метрополитен
 
 
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