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В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке
В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке - РИА Новости, 23.07.2022
В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке
Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как на юге Мурманской области утонули три человека, переплывавшие реку без спассредств и на лодке РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:38
2022-07-23T15:38
2022-07-23T15:38
происшествия
мурманская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как на юге Мурманской области утонули три человека, переплывавшие реку без спассредств и на лодке со стройматериалами, сообщили в региональном СУСК РФ."Установлено, что шесть человек переправлялись через реку в трехместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась. В результате произошедшего погибли три человека 1961, 1970 и 1972 годов рождения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220719/utoplenie-1803391213.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке
Три человека утонули в Мурманской области, перевернувшись на лодке со стройматериалами