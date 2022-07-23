https://ria.ru/20220723/lodka-1804511020.html

В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке

В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке - РИА Новости, 23.07.2022

В Мурманской области три человека утонули, перевернувшись на лодке

Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как на юге Мурманской области утонули три человека, переплывавшие реку без спассредств и на лодке РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:38

2022-07-23T15:38

2022-07-23T15:38

происшествия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как на юге Мурманской области утонули три человека, переплывавшие реку без спассредств и на лодке со стройматериалами, сообщили в региональном СУСК РФ."Установлено, что шесть человек переправлялись через реку в трехместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг", - говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась. В результате произошедшего погибли три человека 1961, 1970 и 1972 годов рождения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220719/utoplenie-1803391213.html

мурманская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)