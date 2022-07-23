https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804470602.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 777 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:21
2022-07-23T11:21
2022-07-23T11:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 777 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались четыре человека. Госпитализированы за сутки 66 человек, выздоровели после лечения 342 пациента.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 680 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 777 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли