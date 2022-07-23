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В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804470602.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 777 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:21
2022-07-23T11:21
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 777 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались четыре человека. Госпитализированы за сутки 66 человек, выздоровели после лечения 342 пациента.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 680 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
11:21 23.07.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 66 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 777 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у скорой помощи в Химках
Медицинский работник в защитном костюме у скорой помощи в Химках - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в защитном костюме у скорой помощи в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 777 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались четыре человека. Госпитализированы за сутки 66 человек, выздоровели после лечения 342 пациента.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 680 человек.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Коронавирус в России
 
 
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