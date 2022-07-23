https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804469928.html
В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1871 случай COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:12
2022-07-23T11:12
2022-07-23T11:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1871 случай COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1871, госпитализированы 235 человек, выздоровели 925 человек, 7 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1787 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 796 868 случаев коронавируса, выздоровели 2 598 905 человек, умерли 44 374 человека.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:12 23.07.2022 (обновлено: 11:13 23.07.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1871 новый случай заражения коронавирусом, семь человек умерли