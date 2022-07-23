https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804469928.html

В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 235 больных COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1871 случай COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:12

2022-07-23T11:12

2022-07-23T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1871 случай COVID-19, 7 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1871, госпитализированы 235 человек, выздоровели 925 человек, 7 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1787 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 796 868 случаев коронавируса, выздоровели 2 598 905 человек, умерли 44 374 человека.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии