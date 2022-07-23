https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804469580.html

В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1200 человек с COVID-19, это на 2,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T11:08

2022-07-23T11:08

2022-07-23T11:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1200 человек с COVID-19, это на 2,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 4803 человека, на 2,5% больше в сравнении с 22 июля."Выявлено 6953 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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