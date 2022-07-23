https://ria.ru/20220723/koronavirus-1804469580.html
В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1200 человек с COVID-19, это на 2,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T11:08
2022-07-23T11:08
2022-07-23T11:08
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1200 человек с COVID-19, это на 2,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 23 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в стране выздоровели 4803 человека, на 2,5% больше в сравнении с 22 июля."Выявлено 6953 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19
В России за сутки выявили 6953 новых случая COVID-19, умерли 38 человек