https://ria.ru/20220723/kino-1804526750.html
IMAX приостановила деятельность в России
IMAX приостановила деятельность в России - РИА Новости, 23.07.2022
IMAX приостановила деятельность в России
Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно,... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:39
2022-07-23T16:39
2022-07-23T17:13
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно, сообщил РИА Новости владелец киносети "Синема 5", имеющей залы на системе IMAX, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.Сам Воронков предполагает, что "ярое нежелание расторгать десятилетний контракт", в частности, свидетельствует о том, что они "не знают, что делать, либо думают, что это временно". Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что штаб-квартира компании переехала из Москвы в Лондон, а сотрудников уволили. Как объяснил Воронков, речь идет о сокращении штата сотрудников, а не об окончательном уходе компании из России."Уход из России по работе и сокращение центрального офиса — разные вещи. Последний день работы российского офиса IMAX был 31 мая. С 1 июня офиса в Москве у них нет. Человек, который купировал Россию на сегодняшний день базируется в Англии, и отвечают они нам на письма из Англии сейчас. Раньше отвечали из России, а сейчас мы пишем напрямую в Англию. Хотя их центральный офис находится в Канаде. Когда они разогнали российский офис, единственный канал, который еще как-то остается по юридическим моментам, это канал связи с Лондоном", — объяснил собеседник агентства.Также Воронков добавил, что с российскими кинотеатрами "ничего не случится", если IMAX все-таки уйдет из страны. "Вообще ничего. В мире бы все IMAX-ы бы остановились, но России это не касается. В России все будет так же продолжать работать, просто будет другой формат", — сказал он.По информации Воронкова, всего на этой системе в России сегодня 51 кинотеатр. "Насколько мне известно, технически, когда IMAX отключил обслуживание, в стоп ушли только два наших кинотеатра — не по экономическим, а по техническим причинам, из 51 IMAX-а при отключении от обслуживания корпорации IMAX заблокировался только два", — сказал он.На вопрос о том, по какой причине киносеть "Синема 5" хочет расторгнуть десятилетний контракт с IMAX, Воронков ответил, что дело в том, что основная функция IMAX заключалась в поставке фильмов. "Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год, в общем и целом. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент", — сказал Воронков.IMAX — американская кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. В отличие от любых других кинотеатров, в которых ширина экрана меньше длины зрительного зала, экран IMAX превосходит ее. Система IMAX возглавляет список технологий "гигантского экрана", таких как Iwerks и Astrovision.
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общество, россия, кино, кинотеатры, англия, москва
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно, сообщил РИА Новости владелец киносети "Синема 5", имеющей залы на системе IMAX, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
"Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, - это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России", — сказал собеседник агентства.
Сам Воронков предполагает, что "ярое нежелание расторгать десятилетний контракт", в частности, свидетельствует о том, что они "не знают, что делать, либо думают, что это временно". Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что штаб-квартира компании переехала из Москвы
в Лондон
, а сотрудников уволили. Как объяснил Воронков, речь идет о сокращении штата сотрудников, а не об окончательном уходе компании из России
.
"Уход из России по работе и сокращение центрального офиса — разные вещи. Последний день работы российского офиса IMAX был 31 мая. С 1 июня офиса в Москве у них нет. Человек, который купировал Россию на сегодняшний день базируется в Англии
, и отвечают они нам на письма из Англии сейчас. Раньше отвечали из России, а сейчас мы пишем напрямую в Англию. Хотя их центральный офис находится в Канаде
. Когда они разогнали российский офис, единственный канал, который еще как-то остается по юридическим моментам, это канал связи с Лондоном", — объяснил собеседник агентства.
Также Воронков добавил, что с российскими кинотеатрами "ничего не случится", если IMAX все-таки уйдет из страны. "Вообще ничего. В мире бы все IMAX-ы бы остановились, но России это не касается. В России все будет так же продолжать работать, просто будет другой формат", — сказал он.
По информации Воронкова, всего на этой системе в России сегодня 51 кинотеатр. "Насколько мне известно, технически, когда IMAX отключил обслуживание, в стоп ушли только два наших кинотеатра — не по экономическим, а по техническим причинам, из 51 IMAX-а при отключении от обслуживания корпорации IMAX заблокировался только два", — сказал он.
На вопрос о том, по какой причине киносеть "Синема 5" хочет расторгнуть десятилетний контракт с IMAX, Воронков ответил, что дело в том, что основная функция IMAX заключалась в поставке фильмов. "Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год, в общем и целом. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент", — сказал Воронков.
IMAX — американская кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. В отличие от любых других кинотеатров, в которых ширина экрана меньше длины зрительного зала, экран IMAX превосходит ее. Система IMAX возглавляет список технологий "гигантского экрана", таких как Iwerks и Astrovision.