https://ria.ru/20220723/donbass-1804540629.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 17.35 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:56
2022-07-23T17:56
2022-07-23T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 миллиметра