https://ria.ru/20220723/donbass-1804540629.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 17.35 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T17:56

2022-07-23T17:56

2022-07-23T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс