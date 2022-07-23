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Народная милиция ДНР считает возможным применение ВСУ химоружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
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Народная милиция ДНР считает возможным применение ВСУ химоружия в Донбассе
Народная милиция ДНР считает возможным применение ВСУ химоружия в Донбассе - РИА Новости, 23.07.2022
Народная милиция ДНР считает возможным применение ВСУ химоружия в Донбассе
Украинские боевики способны применить в Донбассе химическое оружие, считает командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T17:53
2022-07-23T17:53
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики способны применить в Донбассе химическое оружие, считает командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром"."Судя по их поведению, скажем так, и того, что им ничего не чуждо в их подлости и гнилости по отношению к людям, они запросто могут применить какой-нибудь вид химического оружия", - заявил он РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:53 23.07.2022
 
Народная милиция ДНР считает возможным применение ВСУ химоружия в Донбассе

Народная милиция ДНР считает возможным применение боевиками ВСУ химоружия в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские боевики способны применить в Донбассе химическое оружие, считает командир батареи 9 полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".
"Судя по их поведению, скажем так, и того, что им ничего не чуждо в их подлости и гнилости по отношению к людям, они запросто могут применить какой-нибудь вид химического оружия", - заявил он РИА Новости.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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