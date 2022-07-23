https://ria.ru/20220723/donbass-1804524193.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 15.50 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T16:27

2022-07-23T16:27

2022-07-23T16:28

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрел Горловки в 16.00. По городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Это уже четвертый обстрел Киевского района Донецка с начала суток, по данным представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, донецк (днр), вооруженные силы украины