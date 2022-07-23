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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 15.50 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T16:27
2022-07-23T16:27
2022-07-23T16:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив 10 ракет по Киевскому району города, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - н.п. Первомайское - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство также зафиксировало обстрел Горловки в 16.00. По городу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Это уже четвертый обстрел Киевского района Донецка с начала суток, по данным представительства ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, донецк (днр), вооруженные силы украины
16:27 23.07.2022 (обновлено: 16:28 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Града"
Преддставительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из "Града"