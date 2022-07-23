https://ria.ru/20220723/donbass-1804505275.html

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T15:22

2022-07-23T15:22

2022-07-23T15:38

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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.ВСУ открыли огонь в 13:30 со стороны поселка Новгородское."Выпущено девять мин калибра 120 миллиметров", — говорится в сообщении.Новоселовка находится примерно в 110 километрах от Донецка.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе из американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины