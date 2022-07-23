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Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/donbass-1804505275.html
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T15:22
2022-07-23T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.ВСУ открыли огонь в 13:30 со стороны поселка Новгородское."Выпущено девять мин калибра 120 миллиметров", — говорится в сообщении.Новоселовка находится примерно в 110 километрах от Донецка.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе из американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
15:22 23.07.2022 (обновлено: 15:38 23.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Новоселовку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили девять мин по Новоселовке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новоселовка в Донецкой Народной Республике из минометов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ открыли огонь в 13:30 со стороны поселка Новгородское.
"Выпущено девять мин калибра 120 миллиметров", — говорится в сообщении.
Новоселовка находится примерно в 110 километрах от Донецка.
Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе из американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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